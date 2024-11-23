В «Спартаке» рассказали о подготовке к матчу с «Локомотивом» в условиях снегопада

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила о подготовке газона на стадионе «Лукойл Арена» в условиях снегопада. В 16-м туре Премьер-лиги «красно-белые» на своем поле встретятся с «Локомотивом».

«Решение о том, проводится матч или нет, традиционно принимает арбитр. Наши службы принимают все меры, чтобы поле было готово к игре», - передает слова представителей клуба «Спорт-Экспресс».

Дерби «Спартака» и «Локомотива» должно пройти в субботу, 23 ноября, начало запланировано в 18:00 по столичному времени. В преддверии матча «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице, а «железнодорожники» располагаются на третьей строчке.