Нигматуллин не считает, что московские матчи РПЛ под угрозой срыва

Экс-голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин в разговоре с журналистами оценил вероятность переноса матчей 16-го тура Российской премьер-лиги из-за плохой погоды.

«Матч состоится в любую погоду, это правило никто не отменял. Так что готовимся к сегодняшней игре», - передает слова Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 23 ноября, в московском регионе состоятся три поединка: ЦСКА - «Ростов», «Спартак» - «Локомотив» и «Химки» - «Краснодар».

После 15 туров Премьер-лиги лидером чемпионата страны является «Краснодар» с 37 очками. «Зенит» (36) занимает вторую позицию в турнирной таблице, а «Локомотив» (34) замыкает призовую тройку.