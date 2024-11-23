Газзаев - о снегопаде в Москве: «Матчи можно перенести на следующий год»

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с журналистами высказался о возможном переносе некоторых матчей 16-го тура Премьер-лиги на следующий год.

«Если идет обильный снегопад, то матчи можно перенести на следующий год. Такие игры лучше перенести на весну, когда у нас начинается второй круг. Это было бы правильное решение», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

В субботу, 23 ноября, в Москве пройдут две встречи: ЦСКА примет «Ростов», а «Локомотив» встретится со «Спартаком». Кроме того, подмосковные «Химки» на домашнем стадионе сыграют против «Краснодара».

По итогам первого круга РПЛ первое место занимает «Краснодар», далее идут «Зенит» и «Локомотив».