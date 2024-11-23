Роналдо - в старте «Ростова» на матч с ЦСКА

16-й тур Российской премьер-лиги продолжится поединком между московским ЦСКА и «Ростовом». Тренерские штабы команд назвали стартовые составы на предстоящую встречу.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Лукин, Мойзес, Келлвен, Обляков, Бистрович, Зделар, Файзуллаев, Мусаев.

«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Глебов, Щетинин, Комаров, Мохеби, Комличенко, Роналдо.

Матч состоится на московском стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 14:15 по столичному времени. В преддверии встречи «армейцы» занимают шестое место в таблице, а гости располагаются на восьмой позиции.