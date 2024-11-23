«Зенит» представили в эфире с эмблемой «Спартака»

В рамках 16-го тура Российской премьер-лиги проходит поединок между «Оренбургом» и петербургским «Зенитом». Встреча стартовала в 12:00 по московскому времени.

Во время представления составом команд на телеканале «Матч Премьер» произошел конфуз. Петербургскому клубу поставили эмблему московского «Спартака», который является принципиальным соперником «сине-бело-голубых».

Примечательно, что спартаковский логотип также был у четырех команд во время кадра с графиком поединков 16-го тура.

В матче «Оренбурга» и «Зенита» команды завершают первый тайм. Счет пока не открыт – 0:0.