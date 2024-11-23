Тарханов - о погоде в Москве: «Мы в своё время играли на грязи и льду, никто не жаловался»

Известный футбольный специалист Александр Тарханов поделился мнением об ухудшении погодных условий в Московском регионе в преддверии матчей 16-го тура Премьер-лиги.
«Что касается снегопада, всё зависит от того, как уберут снег с поля. Но самое главное на таком поле - умение играть. Мы в своё время играли на грязи и льду, никто не жаловался», - передает слова эксперта «Чемпионат».
После первого круга лидером чемпионата России является «Краснодар». На счету подопечных Мурада Мусаева 37 набранных баллов. На второй строчке с 36 очками располагается петербургский «Зенит». Топ-3 замыкает столичный «Локомотив», в копилке команды Галактионова 34 балла. Далее идут «Динамо» и «Спартак».
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