Тарханов предположил, как сыграют ЦСКА и «Ростов»

Бывший рулевой екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов поделился мыслями насчет предстоящего матча 16-го тура Премьер-лиги между столичным ЦСКА и «Ростовом».

«Ростов» будет играть строго в обороне, рассчитывая на контратаки. Армейцы же будут стараться играть на позиционных атаках. Возможно, что команды сыграют 0:0, как в 1-м туре», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».

Матч между ЦСКА и «Ростовом» состоится сегодня, 23 ноября, начало запланировано в 14:15 по столичному времени. После 15 проведенных туров хозяева занимают шестое место в таблице, а гости находятся на восьмой позиции.