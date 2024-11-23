РПЛ сделала заявление в связи с прогнозируемым снегопадом

РПЛ сделала заявление касательно прогнозируемого снегопада в Московском регионе в преддверии поединков 16-го тура Премьер-лиги.

«При необходимости матчи пройдут с использованием контрастных мячей. В случае критического ухудшения погодных условий регламент лиги позволяет переносить матчи на резервные даты», - говорится в публикации лиги.

Дальнейшая информация будет известна в официальных ресурсах турнира.

После 15 туров чемпионата России на первом месте располагается «Краснодар», набравший 37 баллов. Вторым в турнирной таблице идет петербургский «Зенит» с 36 очками. Тройку замыкает московский «Локомотив», в активе которого 34 балла.