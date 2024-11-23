Деменко назвал головоломку Станковича в матче с «Локомотивом»

Экс-футболист, а ныне эксперт Максим Деменко поделился мыслями относительно предстоящего поединка между московскими «Спартаком» и «Локомотивом» в рамках 16-го тура чемпионата России.

«Для Станковича головоломка, кого ставить в защиту. Даже видя, что «Локомотив» идёт на третьем месте, нельзя сказать, что он сильнее «Спартака». Фаворита в матче нет», - передает слова Деменко «Чемпионат».

«Спартак» и «Локомотив» встретятся на стадионе «Лукойл Арена» сегодня, 23 ноября, начало запланировано в 18:00 по московскому времени. После первого круга Премьер-лиги «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице, а «железнодорожники» находятся на третьей позиции.