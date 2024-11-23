Нигматуллин рассказал, как завершится дерби «Спартак» - «Локомотив»

В центральном матче 16-го тура чемпионата России встретятся московские «Спартак» и «Локомотив». Своими ожиданиями от поединка поделился футбольный эксперт Руслан Нигматуллин.

«Локомотив» выглядит предпочтительнее, чем «Спартак». У «красно-белых» яркие матчи чередуются с откровенно провальными играми. Предполагаю, что в дерби будет боевая яркая ничья», - передает слова Нигматуллина «Чемпионат».

Дерби «Спартака» и «Локомотива» состоится на стадионе «Лукойл Арена» в субботу, 23 ноября. Начало противостояния запланировано в 18:00 по столичному времени. В настоящий момент «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице, а «железнодорожники» находятся на третьей позиции.