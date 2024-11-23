Слишкович не может рассчитывать на 11 игроков «Оренбурга» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- Второй круг стартует в Премьер-лиге, вы начинаете дома против одного из лидеров.

- Против одного из лидеров, но все равно наша цель такая - попробуем выиграть этот матч. Мы знаем качества «Зенита», знаем, что это одна из самых лучших команд в РПЛ. Но как я уже сказал, в футболе всё возможно, мы постараемся сделать свою работу. Конечно, много зависит и от соперника, не только от нас. Но надеемся, что у нас получится сделать то, что мы хотим сделать сегодня - попробовать выиграть матч.

- Следили за «Оренбургом» до этого матча и обратили внимание на большое количество травмированных ребят. В том числе те, кто долго уже не выходит на поле за оренбургскую команду. Но сегодня мы не видим Гюрлюка, Михайлова. Что с ними?

- 11 игроков у нас не могут играть по причине высокой температуры, травм или карточек. К сожалению, не хочу сказать, что это проблема, но тренеру не дает много возможностей, особенно в выборе игроков и тактических идей. Все равно мы не можем сейчас искать проблемы в этом. Есть, что есть. Я этим игрокам доверяю и надеюсь, что эти игроки вернутся, и всё будет хорошо, потому что каждый из них нам очень нужен.