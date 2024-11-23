Деменко: «Краснодару» предстоит тяжелейший матч»

Экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко высказался о поединке «быков» против подмосковных «Химок» в рамках 16-го тура чемпионата России.

«Краснодару» предстоит тяжелейший выездной матч с «Химками». Но футболисты понимают, что в матчах с такими командами не нужна потеря очков, хотя в таких играх очень сложно», - передает слова Деменко «Чемпионат».

Матч «Химок» против «Краснодара» состоится в Подмосковье сегодня, 23 ноября. Начало встречи запланировано в 16:30 по московскому времени. По итогам первого круга чемпионата России гости занимают первое место в турнирной таблице, а хозяева находятся на 13-й позиции.