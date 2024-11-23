Семак: «Конечно, играть в полдень - непривычно для игроков, но ничего страшного»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Оренбургом».

- Полдень в Санкт-Петербурге - время начала матча. Насколько это естественно для футболистов «Зенита» играть в это время?

- Непривычно, конечно, обычно мы играем позже, плюс разница во времени. Конечно, непривычно для игроков, но ничего страшного.

- В составе «Зенита» сегодня не видим в заявке Вендела. Можно ли сказать, где он?

- Можно говорить, он в Санкт-Петербурге, пропустил последнее время. К сожалению, пока не готов принимать участие в матче.

- Если посмотреть на состав вашей команды, возникают вопросы, в три ли центральных защитника собираетесь сыграть здесь на «Газовике»?

- Посмотрите. У нас есть игроки, которые могут выйти на нескольких позициях, поэтому для нас нет проблем перестраиваться и по ходу матча, и выходить в том или ином сочетании в зависимости от того, кто и в каком состоянии находится, и подстраиваться под игру соперника.

- Как-то специально готовились к игре на искусственном покрытии?

- Мы провели две тренировки на искусственном покрытии в Санкт-Петербурге. Но это отчасти связано с тем, что состояние натуральных полей на нашей базе… достаточно сложные поля, вязкие. Поэтому приняли решение немножко поработать на искусственном поле. С одной стороны, и подготовка, с другой - у нас альтернативы нет.