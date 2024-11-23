Нигматуллин рассказал, в чём преимущество ЦСКА над «Ростовом»

Известный в прошлом вратарь Руслан Нигматуллин дал комментарий касательно предстоящего поединка 16-го тура чемпионата России между московским ЦСКА и «Ростовом».

«У «армейцев» будет преимущество, они играют дома. Но подопечным Карпина есть что противопоставить в нынешнем состоянии. Должен быть интересный и результативный футбол», - передает слова эксперта «Чемпионат».

ЦСКА примет «Ростов» на домашнем стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 23 ноября. Начало поединка запланировано в 14:15 по московскому времени. Перед этой игрой «армейцы» занимают шестое место в турнирной таблице, а «жёлто-синие» занимают восьмую строчку.