Соболев и Глушенков - в старте «Зенита» на матч с «Оренбургом»

В рамках 16-го тура чемпионата России состоится поединок между петербургским «Зенитом» и «Оренбургом». Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами команд на предстоящий матч.

«Оренбург»: Сысуев, Сидоров, Касимов, Перес, Караташ, Коваленко, Башич, Марин, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

«Зенит»: Адамов, Сантос, Алип, Нино, Эракович, Барриос, Клаудиньо, Глушенков, Педро, Мостовой, Соболев.

Матч состоится на стадионе в Оренбурге сегодня, 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени. В преддверии матча хозяева занимают последнее место в таблице, а гости находятся на второй позиции.