Безруков: «Сыграло то, что хайлайты Неймара перед игрой посмотрел»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков объяснил решение пробить через себя в конце матча с «Акроном» в 16-м туре Премьер-лиги.

- Показалось, что чуть перебежал, поэтому пытался уже справиться с ударом через себя. Где-то, может, сыграло то, что хайлайты Неймара перед игрой посмотрел, - заявил Безруков «ВсеПроСпорт».

Футболист добавил, что ему нравится играть красиво, пускай в том моменте и не получилось результативно пробить. Также Безруков признал, что партнеры в такой ситуации все же пробили бы головой.

После 16 туров «Рубин» занимает седьмое место в таблице, проигрывая пять очков ближайшему конкуренту, ЦСКА.