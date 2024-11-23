Волков: «Сами подарили эту победу, из Даку сами сделали короля»

Голкипер «Акрона» Сергей Волков подвёл итоги матча 16-го тура Премьер-лиги против «Рубина», проигранного в одни ворота, 0:3.

- «Рубин» сегодня не создавал моменты, мы сами давали возможность уходить. Считаю, что мы сами подарили эту победу. Из Даку сами сделали короля, - заявил игрок в интервью «ВсеПроСпорт».

Волков добавил, что все голы в его ворота были забиты после ошибок его команды. Дебютные минуты игры хорошо прошли для тольяттинцев, но дальше подопечные Заура Тедеева просто рассыпались, считает вратарь.

После 16 матчей «Акрон» с 16 очками идет на девятой строчке турнирной таблицы.