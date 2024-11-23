Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Волков: «Сами подарили эту победу, из Даку сами сделали короля»

23 Ноября 2024 • 11:19 Комментировать
Рубин
3:0
Акрон

Голкипер «Акрона» Сергей Волков подвёл итоги матча 16-го тура Премьер-лиги против «Рубина», проигранного в одни ворота, 0:3.

- «Рубин» сегодня не создавал моменты, мы сами давали возможность уходить. Считаю, что мы сами подарили эту победу. Из Даку сами сделали короля, - заявил игрок в интервью «ВсеПроСпорт».

Волков добавил, что все голы в его ворота были забиты после ошибок его команды. Дебютные минуты игры хорошо прошли для тольяттинцев, но дальше подопечные Заура Тедеева просто рассыпались, считает вратарь.

После 16 матчей «Акрон» с 16 очками идет на девятой строчке турнирной таблицы.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Волков Акрон

Новости по матчу

Сегодня, 23 Ноября
11:29
Безруков: «Сыграло то, что хайлайты Неймара перед игрой посмотрел»
11:19
Волков: «Сами подарили эту победу, из Даку сами сделали короля»
22 Ноября
22:07
Фамейе: «Пенальти должен был бить Даку, но он отдал мне мяч»
21:48
Тедеев: «Мы больше дали сделать Даку, чем он мог бы сделать сам»
21:44
«Акрон» потерпел пятый разгром в сезоне РПЛ, с отрывом больше, чем у остальных
21:33
Рахимов: «По первому тайму вообще не было вопросов»
21:15
Даку: «Дзюба мотивирует футболистов и всех молодых ребят своим примером»
21:09
«Рубин» умудрился обыграть «Акрон» уже в четвёртый раз в сезоне 1
21:09
Дзюба и компания: три игрока, из-за которых «Рубин» так легко разгромил «Акрон» 1
21:05
Лучший игрок сезона РПЛ по явным голевым моментам играет в «Рубине» 1
20:56
Дубль от Даку – тишина от Дзюбы: «Рубин» уверенно разобрался с «Акроном» на своём поле 1
20:53
«Рубин» громит «Акрон» после пенальти Фамейе 1
19:54
«Рубин» уверенно обыгрывает «Акрон» в первом тайме благодаря дублю Даку
19:40
Даку повторил достижение Натхо десятилетней давности
19:32
Даку оформил первый дубль в России
19:27
Даку за полтайма оформил дубль в ворота «Акрона»
19:22
Даку прервал голевую засуху, которая длилась полтора месяца
19:16
«Рубин» забил «Акрону» на 10-й минуте
19:07
Тедеев: «Есть некоторые сложности, связанные с тем, что некоторые футболисты вот-вот только подъехали»
18:54
Рахимов: «Вот эта пауза на сборные для нас была не вовремя»
18:27
«Рубин» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
18:24
Игрок «Акрона» не успел вернуться в клуб из сборной Боливии
17:51
«Рубин» и «Акрон» назвали составы на первый матч 16-го тура РПЛ
02:02
Рубин - Акрон: где смотреть прямую трансляцию онлайн
21 Ноября
19:11
Волков назвал лучшего вратаря РПЛ прямо сейчас
18:51
Голкипер «Акрона»: «Хочется быть в топ-8 РПЛ»
18:47
Гурцкая – о громком интервью Дзюбы: «Неинтересно»
17:18
Ставка и прогноз на точный счёт матча Рубин — Акрон РПЛ — 22 ноября 2024
13:21
Ставка и прогноз на матч Рубин — Акрон чемпионата России — 22 ноября 2024
20 Ноября
20:19
«Рубин» подшутил над Смоловым – в Казани разыграют часы
13:43
Дзюба одним словом описал реакцию на своё интервью 1
19 Ноября
20:54
Бесплатная ставка и прогноз на матч Рубин – Акрон чемпионата России – 22 ноября 2024
15 Ноября
16:29
Павлюченко объяснил, почему назвал Дзюбу «псом вонючим» 5
14 Ноября
18:26
Рожков назвал цель «Рубина» в РПЛ
13 Ноября
17:23
Игрок «Акрона» Чибота: «Я боюсь водки!»
17:13
«Я-то думал, что это я «клоун»: игрок «Акрона» Чибота высказался о Дзюбе
16:44
Солтмурад Бакаев рассказал, готов ли помочь Дзюбе побить рекорд Кержакова
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» обратился к Джикии Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Назван главный фаворит на «Золотой мяч» - 2025: Винисиус – четвёртый, Холанн – седьмой, а Мбаппе – десятый Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая Роналду назвал рекорд, который не хочет побить Доннарумма может уйти из «ПСЖ» в суперклуб В «Манчестер Сити» приняли решение по Холанну после продления контракта Гвардиолы Роналду получил предложение по смене клуба от звёздного тренера Родри назвал единственного игрока, который может приблизиться к Роналду и Месси Клопп будет работать с французским клубом
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций Дзюба или Кержаков: чьи голы более значимы для сборной России Роналду в порядке: 39-летний форвард продолжает штамповать голы в Саудовской Аравии и Португалии Что привело «Манчестер Сити» к серьёзному кризису «Зенит» на уровне «Ахмата» и ниже «Оренбурга»: Как легионеры РПЛ сыграли в ноябре за свои сборные Батракова ждут в «Манчестер Сити», или Куда может уехать главный российский талант «Извини, Гном»: Ди Мария вспомнил, как бил Месси в «эль класико»
Спортивные новости
Расселл выиграл квалификацию на Гран-при Лас-Вегаса Терещенко - о травме Овечкина: Александр знает, что делать, физически он не просядет Рыбин — о драке Уилсона с игроком «Юты», который травмировал Овечкина: «Это его прямая работа» Рыбин — о травме Овечкина: «Надеюсь, что Саша сможет вернуться раньше, чем через шесть недель» СКА уверенно переиграл «Торпедо» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
20 мин
Оренбург Оренбург
Зенит Зенит
0
0
7.40 5.00 1.36
Видео
23.11.24 в 14:15
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Ростов Ростов
1.74 3.80 4.30
Видео
23.11.24 в 16:30
Химки Химки
Краснодар Краснодар
5.40 4.60 1.50
Видео
23.11.24 в 18:00
Спартак Москва Спартак Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.00 3.65 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Ноября
12:18 · Россия. Премьер-лига
Тарханов предположил, как сыграют ЦСКА и «Ростов»
12:12 · Россия. Премьер-лига
РПЛ сделала заявление в связи с прогнозируемым снегопадом
12:09 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» выстоял под атаками «Енисея»
12:06 · Россия. Премьер-лига
Деменко назвал головоломку Станковича в матче с «Локомотивом»
12:00 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин рассказал, как завершится дерби «Спартак» - «Локомотив»
11:56 · Россия. Премьер-лига
Слишкович не может рассчитывать на 11 игроков «Оренбурга» в матче с «Зенитом»
11:54 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Краснодару» предстоит тяжелейший матч»
11:50 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Конечно, играть в полдень - непривычно для игроков, но ничего страшного»
11:49 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин рассказал, в чём преимущество ЦСКА над «Ростовом»
11:36 · Россия. Премьер-лига
Соболев и Глушенков - в старте «Зенита» на матч с «Оренбургом»
11:30 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
11:29 · Россия. Премьер-лига
Безруков: «Сыграло то, что хайлайты Неймара перед игрой посмотрел»
11:19 · Россия. Премьер-лига
Волков: «Сами подарили эту победу, из Даку сами сделали короля»
10:44 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Локомотив» своей атакой создаст «Спартаку» много головной боли»
10:30 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая не считает, что Пьянич усилил ЦСКА
10:19 · Россия. Премьер-лига
Бубнов сделал прогноз на матч «Крылья Советов» - «Ахмат» 1
10:12 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал точный счёт дерби «Спартак» - «Локомотив» 1
09:58 · Россия. Премьер-лига
Байдачный: «Ростову» точно повезло с Карпиным» 1
09:42 · Россия. Премьер-лига
Скворцов: «Химкам» по силам прыгнуть выше 13-го места» 1
09:12 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о травме Антона Миранчука 1
08:56 · Россия. Премьер-лига
Каряка: «На Осинькине очень серьёзная ответственность»
08:41 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов высказался о матче «Зенита» с «Оренбургом»
08:35 · Россия. Премьер-лига
Сычёв выбрал фаворита в матче «Спартака» и «Локомотива»
08:30 · Россия. Премьер-лига
Ташуев оценил игру сборной России в матчах с Брунеем и Сирией
22 Ноября
23:38 · Россия. Премьер-лига
Майга снова тренируется с «Пари НН» после тяжёлой травмы колена официально
Все новости