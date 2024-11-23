Гранат: «Локомотив» своей атакой создаст «Спартаку» много головной боли»

В центральном поединке 16-го тура чемпионата России «Спартак» на домашнем поле примет «Локомотив». Своими ожиданиями от столичного дерби поделился футбольный эксперт Владимир Гранат.

«Спартак» играет нестабильно. Потеря в лице Бабича является очень серьёзной. Если в обороне будет играть Абена, «Локомотив» своей атакой создаст «Спартаку» много головной боли», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Матч «Спартака» и «Локомотива» состоится на стадионе «Лукойл Арена» сегодня, 23 ноября. Начало поединка запланировано в 18:00 по столичному времени. В преддверии дерби «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице, а «железнодорожники» идут третьими.