Гурцкая не считает, что Пьянич усилил ЦСКА

Агент Тимур Гурцкая высказался насчет выступлений боснийского полузащитника Миралема Пьянича за московский ЦСКА в сезоне-2024/2025.

«Не знаю, что должно произойти с Пьяничем, чтобы сказали - вау, топовая покупка. Картину он не портит, но сказать, что «армейцы» с ним стали сильнее, не могу», - передает слова Гурцкая «РБ Спорт».

Напомним, что бывший игрок «Барселоны» и «Ювентуса» подписал с «армейцами» контракт до лета 2025 года.

В текущем сезоне Миралем поучаствовал в восьми поединках, в которых отметился одной голевой передачей. По итогам первого круга РПЛ ЦСКА находится на шестой строчке в турнирной таблице.