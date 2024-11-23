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Бубнов сделал прогноз на матч «Крылья Советов» - «Ахмат»

23 Ноября 2024 • 10:19 Комментировать (1)

В рамках 16-го тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» на домашнем стадионе встретятся с грозненским «Ахматом». Прогнозом на этот матч поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«3:1. Команды находятся в тяжёлом положении. В пользу «Крыльев» может сыграть более стабильный состав. Команды будут биться, но нападение хозяев должно сыграть решающую роль», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч «Крылья Советов» - «Ахмат» пройдет завтра, 24 ноября, начало запланировано в 14:00 по московскому времени. В преддверии этой встречи самарский клуб занимает 12-е место в таблице, а грозненская команда находится на предпоследней строчке.

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Комментарии (1) Все комментарии
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avedomev
23 Ноября 2024 в 10:25
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