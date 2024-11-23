Бубнов назвал точный счёт дерби «Спартак» - «Локомотив»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мыслями касательно предстоящего столичного дерби между «красно-белыми» и «Локомотивом» в рамках 16-го тура Премьер-лиги.
«1:2. Если Бабич не сможет принять участия в игре, это станет большой потерей для «Спартака». «Локо» может победить за счёт скорости, да и главных звёзд соперников гости способны перекрыть», - передает слова эксперта Sportbox.
Матч «Спартака» против «Локомотива» состоится в субботу, 23 ноября, на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. В преддверии дерби хозяева занимают пятое место, а гости располагаются на третьей позиции.
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