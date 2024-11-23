Байдачный: «Ростову» точно повезло с Карпиным»

Экс-наставник «Ростова» Анатолий Байдачный поделился мыслями касательно выступления подопечных Валерия Карпина в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«У каждого клуба бывают спады и взлёты. Одному человеку сложно держать один и тот же клуб на хорошем уровне долгое время. Но «Ростову» точно повезло с Карпиным», - передает слова специалиста Metaratings.ru.
После 15 туров Российской премьер-лиги подопечные Карпина располагаются на восьмом месте в турнирной таблице. В ближайшем поединке «Ростов» на выезде померяется силами с московским ЦСКА. Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена» 23 ноября и начнется в 14:15 по столичному времени.
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