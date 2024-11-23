Скворцов: «Химкам» по силам прыгнуть выше 13-го места»

Защитник «Химок» Лев Скворцов, играющий в аренде за ярославский «Шинник», поделился мнением о перспективах подмосковного коллектива в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«В «Химках» собрана отличная команда. Клуб подписал много хороших исполнителей. «Химкам» по силам прыгнуть выше 13-го места. У Артиги очень сильная команда», - передает слова футболиста Metaratings.ru.

После 15 туров Российской премьер-лиги подмосковная команда набрала 12 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице. В ближайшем поединке «Химки» на домашнем стадионе примут «Краснодар». Встреча состоится сегодня, 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.