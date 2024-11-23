Батракова ждут в «Манчестер Сити», или Куда может уехать главный российский талант

19 ноября Владимир Кузьмичёв, который является представителем полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, заявил, что видит своего подопечного в «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, какой европейский чемпионат подошёл бы 19-летнему хавбеку.

Англия, Германия и Италия

В нынешнее время Английская премьер-лига и немецкая Бундеслига недоступны российским футболистам, поэтому глупо рассматривать эти чемпионаты в качестве ближайшей перспективы. Что касается итальянской Серии А, то трансфер россиянина туда возможен, но лишь в какие-то отдельные клубы, так как не все готовы в принципе вести переговоры с русскими. Достаточно вспомнить пример «Сассуоло», который отказался продавать «Спартаку» своего защитника Рожерио.

Франция

Это самый лучший выбор для российских футболистов, которые хотят попробовать свои силы в сильнейших чемпионатах. Однако есть нюанс: денег в лиге не так много, поэтому туда тяжело попасть россиянину, который находится на контракте с клубом. Кроме того, зарплаты во Франции отличаются от российских, если брать за скобки «ПСЖ» и «Монако».

Во Франции в разные периоды выступали многие россияне, но дорогу в Лигу 1 в современное время открыл Александр Головин, перебравшийся в «Монако» в 2018 году. В настоящий момент во Франции выступают уже три игрока с российским паспортом: Александр Головин («Монако»), Далер Кузяев («Гавр») и Матвей Сафонов («ПСЖ»). Последние двое уехали из России во Францию не так давно, что доказывает лояльность команд Лиги 1 к российским футболистам.

У Батракова длительный действующий контракт с «Локомотивом», который будет готов отпустить игрока только за солидную сумму. До уровня «ПСЖ» Батракову предстоит ещё много работать, а вот «Монако» вполне мог бы себе позволить подписать Алексея. Головин сто процентов даст руководству положительную характеристику Батракову и в случае трансфера поможет быстро адаптироваться. Важным фактором может стать то, что «Монако» принадлежит российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву.

Испания

Наверняка сам Батраков хотел бы отправиться покорять Ла Лигу, где очень любят техничных футболистов. Как известно, в Испании тоже хорошо относятся к россиянам, ведь «Алавес» долгое время вёл Дмитрия Баринова, но стороны так и не смогли договориться. А прошлым летом в «Реал Сосьедад» уехал Арсен Захарян, причём за очень хорошую денежную компенсацию. Пока Захарян не смог раскрыться в Испании, но его контракт с клубом рассчитан до 2029 года. По словам главного тренера сборной России Валерия Карпина, который в своё время играл за клуб из Сан-Себастьяна, там очень верят в Захаряна и сделают всё, чтобы раскрыть его потенциал.

Кому мог бы подойти Батраков? Такие клубы, как «Барселона», «Реал» и «Атлетико», пока оставляем за скобками. «Жирону» тоже рассматривать не стоит, так как там есть украинский футболист. После уже состоявшегося перехода в швейцарский «Сьон» Антон Миранчук рассказал, что испанский клуб, который проявлял к нему интерес, не подписал с ним контракт из-за присутствия украинского футболиста в составе. Возможно, речь шла как раз о «Жироне».

Хорошие деньги за Батракова мог бы дать «Вильярреал». Вероятно, в клубе помнят Дениса Черышева, который лучший свой сезон в карьере провёл именно в «Вильярреале». Кроме того, трансфер Батракова вполне способны потянуть «Бетис», «Севилья» или «Альмерия», которая прилично тратит в последнее время. Идеальный вариант — переезд в Сан-Себастьян к Захаряну, но этот трансфер маловероятен, так как Батраков играет на той же позиции. При этом самому Арсену практически не давали шансов играть «десятку», чаще используя его на флангах атаки.

Другие варианты

Но и за пределами топ-5 есть неплохие варианты для европейской карьеры. Не будем здесь говорить о ПАОКе или «Сьоне», однако можно рассмотреть вариант с «Аяксом». Там очень любят таких ярких футболистов, которых в перспективе можно выгодно продать. Также в Нидерландах Батраковым могли бы заинтересоваться ПСВ или «Фейеноорд». В Португалии подписать 19-летнего таланта могла бы «Бенфика», которая, как и «Аякс», занимается перепродажей игроков.

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Главное — желание самого Батракова, всё зависит от него. Примеры Захаряна, Кузяева, Миранчука и других показывают, что тот, кто хочет, обязательно уедет.

Фото: Globallookpress.com

Дмитрий Миляев