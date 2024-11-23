Агент высказался о травме Антона Миранчука

Агент Владимир Кузьмичев, который представляет интересы российского хавбека «Сьона» Антона Миранчука, дал комментарий касательно повреждения своего клиента.
«У Антона уже была командировка - в Эстонию. Он стал лучшим игроком чемпионата. И вернулся в «Локомотив». Текущая ситуация для него не стрессовая. Она неприятная, но пережить можно», - передает слова представителя Миранчука «Спорт-Экспресс».
Ранее стало известно, что 29-летний полузащитник получил повреждение и выбыл из строя на несколько недель. Антон пополнил ряды швейцарского коллектива в сентябре 2024 году. В нынешнем сезоне россиянин провел семь поединков, не отметившись голевыми действиями.
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