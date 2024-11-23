Агент высказался о травме Антона Миранчука

«У Антона уже была командировка - в Эстонию. Он стал лучшим игроком чемпионата. И вернулся в «Локомотив». Текущая ситуация для него не стрессовая. Она неприятная, но пережить можно», - передает слова представителя Миранчука «Спорт-Экспресс».