Каряка: «На Осинькине очень серьёзная ответственность»

Бывший футболист самарских «Крыльев Советов» Андрей Каряка поделился мыслями касательно работы главного тренера команды Игоря Осинькина.

«На Осинькине очень серьезная ответственность. В футбол играют для болельщиков, а они Осинькина поддержали. Поэтому посмотрим, как все сложится в «Крыльях». Время покажет», - передает слова специалиста Legalbet.

По итогам 15 туров Российской премьер-лиги самарская команда набрала 12 баллов и находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В ближайшем поединке «Крылья Советов» на домашнем стадионе встретятся с грозненским «Ахматом». Матч состоится в воскресенье, 24 ноября, и начнется в 14:00 по московскому времени.