Стрепетов высказался о матче «Зенита» с «Оренбургом»

В рамках 16-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» на выезде сыграет против «Оренбурга». Об этом поединке высказался экс-футболист «сине-бело-голубых» Алексей Стрепетов.

«От «Зенита» не жду красивой игры. Мне не нужна красивая игра. Нужно мощное, сильное давление и победа. Самое важное - счет на табло. Это будет самое важное для «Зенита», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Поединок «Оренбурга» и «Зенита» состоится 23 ноября и начнется в 12:00 по московскому времени. После 15 туров чемпионата России хозяева занимают последнее место в турнирной таблице, а гости находятся на второй строчке.