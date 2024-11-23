Сычёв выбрал фаворита в матче «Спартака» и «Локомотива»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычёв поделился мнением о предстоящем поединке 16-го тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Локомотивом».

«Локомотив» предпочтительнее «Спартака» по составу. Игра не будет скучной. Фаворита нельзя определить, неизвестно, что покажет «Спартак». Отдам предпочтение «Локомотиву», - передает слова Дмитрия «РБ Спорт».

Дерби «Спартака» и «Локомотива» пройдет в субботу, 23 ноября, на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по столичному времени. В преддверии матча «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице, а «железнодорожники» находятся на третьей строчке.