Ташуев оценил игру сборной России в матчах с Брунеем и Сирией

Наставник грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался об игре сборной России в ноябрьских товарищеских поединках. Национальная команда провела спарринги против Брунея и Сирии.

«Матчи смотрел. Мне нравится стилевая особенность команды: доминанта на атаку, свободные зоны. Но сложно оценить силу сборной, потому что соперники были довольно слабы», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что матч сборных России и Брунея состоялся в Краснодаре и завершился со счетом 11:0. Это рекордная победа россиян в истории. Встреча с Сирией прошла на стадионе в Волгограде. Команда Карпина выиграла 4:0.