«Спартак» – «Локомотив»: Какие будут стартовые составы в московском дерби 16-го тура РПЛ

В шестнадцатом туре чемпионата России московский «Спартак» встретится со столичным «Локомотивом». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет вариант стартовых составов на этот матч.
«Спартак»: Максименко (вр), Рябчук, Дуарте, Абена, Денисов, Умяров, Пруцев, Маркиньос, Барко, Бонгонда, Угальде.
«Локомотив»: Лантратов (вр), Ненахов, Монтес, Ньямси, Самошников, Баринов, Карпукас, Пиняев, Батраков, Севикян, Воробьёв.
У «Спартака» заканчивает восстановление от травмы Никита Чернов. Под вопросом Срджан Бабич, Роман Зобнин. Дисквалифицирован Руслан Литвинов. У «Локомотива» травмирован Лукас Фассон.
В пятнадцатом туре ЧР «Спартак» разнёс «Акрон» (4:0), «Локомотив» тогда взял верх над «Факелом» (2:1). В турнирной таблице «красно-белые» обладают 28 очками, «красно-зелёные» аккумулировали 34 балла.
«Локомотив» и «Спартак» в рамках первого круга сошлись между собой 28 сентября. На «РЖД Арене» победила команда Михаила Галактионова со счётом 3:1.
Матч «Спартак» – «Локомотив» сыграется сегодня, 23 ноября, в Москве на «Лукойл Арене». Стартовый свисток прозвучит в 18 часов. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт по данной ссылке.
Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.
Кирилл Иванцов
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