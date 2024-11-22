Опорник нижегородского «Пари НН» Мамаду Майга снова в строю. Семь месяцев спустя после тяжёлой травмы связок колена легионер вернулся к тренировкам, делится пресс-служба «горожан».

Напомним, что «Пари НН» потерял Майга 14 апреля в рамках прошлого сезона в игре с «Оренбургом». С тех пор футболист проходил восстановление.

Ранее после травмы колена в обойме «Пари НН» к тренировкам вернулся Константин Марадишвили. У него также была травма связок колена, которую он получил прошлой весной.

«Пари НН» по итогу первого круга РПЛ занимает 10-е место с 15 баллами. Главный тренер команды с недавних пор – Виктор Ганчаренко.