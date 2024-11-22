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Роналду вернётся в Европу, Черчесов нашёл новую работу, а Россия сможет сыграть на Евро – в главных слухах недели рубрика

22 Ноября 2024 • 23:30 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, в какой европейской команде может оказаться Криштиану Роналду, где может продолжить тренерскую карьеру Станислав Черчесов, и когда сборная России может рассчитывать на снятие спортивных санкций. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду вернётся в Европу

Криштиану Роналду в обозримом будущем может снова оказаться в Европе. По слухам, звёздный португальский форвард недавно получил звонок от своего соотечественника – от Жозе Моуринью. Особенный якобы пригласил Роналду в турецкий «Фенербахче». Важно отметить, что действующий контракт Криштиану с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2025 года. То есть при желании нападающий без проблем сменит клуб в следующем году.

Гвардиола провёл тайные переговоры с Роналдо

Хосеп Гвардиола остаётся в «Манчестер Сити». Испанец поставил подписи под контрактом, который рассчитан до середины 2027 года. При этом Гвардиола уже успел заявить, что если результаты «горожан» будут плохими, то он может уйти из клуба раньше. Между тем, на неделе появилась информация о том, что Гвардиола проводил тайные переговоры с Роналдо. Бразилец настроен в 2026 году выиграть выборы президента Бразильской конфедерации футбола. В случае успеха Роналдо планирует пригласить Гвардиолу на должность главного тренера бразильской национальной команды. Стоит сказать, что Роналдо и Гвардиола в своё время были одноклубниками в «Барселоне».

Черчесов нашёл новую работу

Поговаривают, что Станислав Черчесов в обозримом будущем может быть уволен с должности главного тренера сборной Казахстана. Команда неважно выступила в Лиге наций, не забив ни одного гола в шести матчах. Слухи говорят о том, что в случае увольнения Черчесов зимой может возглавить «Ахмат». Грозненцы могут пойти на вторую смену рулевого по ходу сезона, ведь сейчас они располагаются в зоне вылета. Стоит сказать, что в своё время Черчесов уже тренировал «Ахмат».

Неймар выбрал новый клуб

Неймар может сменить клубную прописку в обозримом будущем. Появилась информация о том, что бразильский форвард уже договорился о возвращении в «Сантос». В настоящий момент якобы идёт работа по расторжению контракта Неймара с «Аль-Хилялем». За саудовскую команду из-за нескольких травм бразилец почти за полтора года провёл только семь матчей. Отметим, что из родного «Сантоса» Неймар ушёл в 2013 году.

Россия сможет сыграть на Евро

Сборная России не будет допущена к отбору на чемпионат мира – 2026. Российский футбольный союз продолжает вести переговоры о возможном снятии санкций и, если верить слухам, определённые надежды есть. Чиновники УЕФА и ФИФА в большинстве своём не против допустить Россию, но сейчас они опасаются бойкотов и проблем с безопасностью. В кулуарах есть разговоры о том, что политическая ситуация изменится после вступления в должность президента США Дональда Трампа. Если всё сложится, то сборная России может быть допущена к отбору на следующий чемпионат Европы.

Слухи собирал Александр Тихий.

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