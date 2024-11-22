Ковтун рассказал, когда вернётся на тренерское поприще

Бывший футболист сборной России Юрий Ковтун ответил на вопрос о своём возвращении на тренерское поприще.

«Пока не те месяцы, чтобы об этом говорить. Уехали с Парфеновым из Казахстана в сентябре. Ничего, бывает. Любой новый опыт приносит позитив», – цитирует Ковтуна Livseport.

Отметим, что последним местом работы Юрия Ковтуна был казахстанский «Актобе», где он входил в тренерский штаб Дмитрия Парфёнова. На момент увольнения «Актобе» набрал всего лишь два очка в последних трёх матчах и вылетел в первом раунде Лиги конференций. 54-летний Юрий Ковтун пока ещё не имеет опыта работы главным тренером.