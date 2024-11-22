Титов объяснил, почему Умяров играет чаще Пруцева

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов объяснил почему главный тренер «красно-белых» Деян Станкович предпочитает Наиля Умярова Данилу Пруцеву.

«У Абаскаля постоянно играл Пруцев. Умяров сидел. Станкович поменял модель, настроил Умярова на игру вперед. И у него получается, появилась уверенность», – цитирует Титова Livseport.

После 15 туров «Спартак» занимает лишь пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставание от «Локомотива», идущего на третьей строчке, составляет шесть зачётных баллов.

Завтра, 23-го ноября, «Спартак» в рамках 16-го тура чемпионата России примет на своём поле «Локомотив», стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 18:00 по московскому времени.