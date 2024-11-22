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Титов считает, что Карпин не покинет «Ростов» после сезона

22 Ноября 2024 • 22:08 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
1 1.75 X 3.75 2 4.70
Через 15 ч. 27 мин.

Бывший полузащитник сборной России Егор Титов считает, что Валерий Карпин не покинет пост главного тренера «Ростова» по окончании сезона.

«Проделал большую работу, команда играет русскими. Зачем от добра искать? «Ростов» играет в футбол, их интересно всегда смотреть. Уверен, будет совмещать и дальше», – цитирует Титова Livseport.

Ростовчане переживают не самый простой период, в последних восьми матчах Российской премьер-лиги была одержана лишь одна победа, да и та в последней игре с «Химками» (3:1). После 15 туров ростовчане занимают восьмое место в турнирной таблице. Завтра, 23 ноября, «Ростов» сыграет на выезде против ЦСКА, встреча начнётся в 14:15 по московскому времени.

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