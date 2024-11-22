Появилась информация о состоянии спартаковца Чернова

Защитник Никита Чернов близок к возвращению в строй «Спартака». Футболист может вернуться к тренировкам в общей группе после дерби с «Локомотивом». Планируется, что Чернов будет в заявке «железнодорожников» на ответный кубковый матч против «Ростова». Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдёт в субботу, 23 ноября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 18:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Отметим, что «Спартак» сейчас располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.