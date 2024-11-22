Фамейе: «Пенальти должен был бить Даку, но он отдал мне мяч»

Вечером пятницы Джоэль Фамейе забил первый гол в текущем сезоне для себя. Игрок нападения «Рубина» с 11-метрового удара поразил ворота «Акрона». Футболист признался, что отдал мяч ему Мирлинд Даку, который должен был исполнять этот 11-метровый удар.

«Даку должен был бить. Я его спросил, могу ли пробить. Он сказал: Тебе тоже нужно. И отдал мне мяч. Я очень долго ждал этот момент. Сильно отпустило после этого гола», - делится Фамейе для «РБ Спорт».

Отметим, что Даку в прошедшей игре оформил дубль. Фамейе в последний раз забивал 30 марта, тогда он ещё в прошлом сезоне защищал цвета «Балтики».