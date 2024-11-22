Ковтун – о матче «Фенербахче» – «Зенит»: «Нормальная игра, не то что «Динамо» с «Амкалом»

Бывший футболист столичного «Спартака» Юрий Ковтун высказался о товарищеском матче между «Фенербахче» и «Зенитом», который завершился победой стамбульского клуба со счётом 2:1.

«Хороший спарринг. Это не «Динамо» с «Амкалом», что было больше похоже на хохму, когда фигуристка Медведева на замену выходит», – цитирует Ковтуна Livseport.

После 15 туров питерцы занимают второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставание от лидирующего «Краснодара» составляет всего лишь один зачётный балл. Уже завтра, 22 ноября, «Зенит» сыграет на выезде против «Оренбурга», стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 12:00 по московскому времени.