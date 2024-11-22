Титов высказался о Дзюбе в сборной России

Экс-полузащитник московского «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос о ситуации вокруг нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы и сборной России.

«Есть тренерский штаб, у которого свои задачи. Понятно, рано или поздно Россия будет играть на высоком уровне. Батракову — 19, но в тот момент будет 21-22», – цитирует Титова Livseport.

Напомним, что Дзюбе остался лишь один гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России, на данный момент у Артёма и Александра Кержакова, завершившего карьеру, по 30 голов.

Сборная России в последних двух товарищеских матчах одержала уверенные победы, сначала с рекордным счётом была разгромлена сборная Брунея (11:0), а затем подопечные Валерия Карпина не оставили шансов Сирии (4:0).