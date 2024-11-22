Тедеев: «Мы больше дали сделать Даку, чем он мог бы сделать сам»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Прокомментируйте старт матча, потому что первые 20 итог игры и предопределили.

- Да, если обратить внимание на то, что произошло, первые 10 минут как раз остались за нами, потому что у нас прессинг получался. Пока мы готовились к сопернику, все неплохо получалось. Потом индивидуальные ошибки две, из разряда тех, которые не должны вообще в принципе случаться с игроками, которые играют на таком уровне, они случились. Но это футбол, «Рубин» нам не оставил шансов, поэтому мы проиграли. Второй тайм, по большому счету был продолжением этих первых 10 минут, которые случились. Я считаю, что мы здесь были на определенном уровне, держали и старались держать этот уровень. Но слишком большой гандикап создал соперник и не дал нам возможности, прежде всего, психологически выстраивать действия в атаке и обороне, в особенности. В этом есть проблема сегодняшнего матча.

- Правильно вас понял? Это поражение - не следствие того, что не удалось закрыть Даку, а именно следствие этих ошибок?

- Безусловно, Даку - очень хороший футболист, но сегодня мы больше дали сделать Даку, чем он мог бы сделать сам. Потому что мы сегодня дали ему возможность и допустили те ошибки, которые оказались ключевыми. Эти ошибки предрешили исход матча.

- Второй тайм. Фактически у «Акрона» не было голевых моментов, кроме попадания в штангу. Чем это можно объяснить? Футболисты держали в голове, что слишком большая разница в счете?

- Мы доводили до определенных моментов. У того же Дзюбы был момент, когда он не попал в довольно удобной ситуации. Но этот момент случился как отчаяние игрока, футболиста, который не совсем удачно сыграл в этой ситуации. Что касается того, как мы доводили мяч до штрафной площади, где оставалось дать предпоследний и последний пас и завершающий удар нанести, вот здесь то соперник блокировал часто удары, причем блокировали их внутри штрафной площади. Вот этой лазейки не нашли в какой-то момент. Здесь, наверное, не хватило какого-то терпения, мастерства и хладнокровия, где можно было просто направить мяч в ворота и забить. Вот этого явно не хватало.