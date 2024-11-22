«Акрон» потерпел пятый разгром в сезоне РПЛ, с отрывом больше, чем у остальных

Тольяттинский «Акрон» вечером пятницы с разгромного поражения начал второй круг сезона РПЛ. Клуб проиграл в гостях казанскому «Рубину» - 0:3 в гостях. В составе казанцев дубль оформил Мирлинд Даку, гол с пенальти на счету Джоэля Фамейе.

Любопытным фактом делится Opta Sports. Так, это поражение стало для «Акрона» уже пятым разгромным в рамках текущего сезона Российской премьер-лиги. Ни у одной другой команды нет больше двух.

Больше подробностей о разгромной победе «Рубина» - в нашем ревью.

Три худших игрока «Акрона» в прошедшей игре, из-за которых тольяттинцы потерпели очередной разгром – здесь.