Рахимов: «По первому тайму вообще не было вопросов»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Акроном».

- Прокомментируйте первые 20 минут, в которые очень много решилось.

- Надо сказать, что да, мы хорошо вошли в игру, и весь первый тайм был хороший и качественный. Не только в плане игры в атаку, но мы и в обороне играли достаточно хорошо и очень плотным блоком, много мячей перехватывали и очень быстро меняли зону, где был выигран мяч. Отсюда у нас возникали хорошие моменты с развитием атак. Естественно, мы эти моменты хорошо использовали, были еще ситуации, когда можно было забивать. Поэтому по первому тайму вообще не было вопросов.

- Четыре матча против «Акрона» и четыре победы. Можно сказать, что это удобный соперник для «Рубина»?

- Да нет, все матчи по-разному складывались. Предыдущий матч, что у нас был в чемпионате, там тяжелая победа на выезде на последних минутах. Один, кубковый, был достаточно тяжелым. Второй матч тоже. Я бы не стал игры сравнивать, потому что это всегда разные истории. Сегодня так сложилось хорошо, «Акрон» - достаточно хорошая и мобильная команда, поэтому тем ценнее победа, она крупная. Я бы отметил свою команду, мы второй тайм начали не очень хорошо, хотя я в перерыве сказал, что будет сразу с первых минут давление соперника, он попытается навязать борьбу, поэтому мы достаточно долго все равно раскачивались, потом удалось выровнять игру, мы хорошо принимали решения в переходных фазах. В целом игра сложилась хорошо. По качеству она была очень неплохой.

- Мирлинд Даку. Каким был его отрезок до этого матча, потому что мы помним два незабитых пенальти, и у него был упадок моральный. Как это влияло на него? Что с ним теперь будет? Взлетит на небеса?

- Надо постараться сделать так, чтобы он твердо стоял на земле и не витал в небесах, потому что футбол не любит вчерашний день. Это касалось как раз тех самых нереализованных пенальти, мы ему сказали, что да, это вчерашний день, он не реализовал пенальти, но его голы впереди, и нужно готовиться, доказывать это. Каждый матч - это в определенной степени возможность реабилитировать себя. Сегодня у него получилось.

- Пенальти в концовке бил Фамейе. Чье это было решение, чтобы не Даку бил и не оформил хет-трик, а Фамейе, который не забивал больше полугода?

- Решение они приняли на поле, потому что было понятно, что до этого я уже принимал решение, что Шабанхаджай будет пробивать пенальти, и Даку не стал брать на себя эту инициативу. Мы знаем, что Джо достаточно хорошо исполняет пенальти и в прошлом бил их. Поэтому решение было принято на поле, что бьет Джо.