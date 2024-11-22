Аршавин дал комментарий о Соболеве

Андрей Аршавин, который входит в состав правления «Зенита», высказался о нападающем Александре Соболеве. По словам Аршавина, отношение болельщиков накладывает отпечаток на выступления футболиста.

«Понятно, что в «Зените», в новом коллективе ему сложнее. Болельщики тоже несладко его приняли. Это тоже накладывает отпечаток, хотя он сказал, что его это подстёгивает. Важно будет, как он сыграет весной, потому что пока «Зенит» и так набирает очки», - цитирует Аршавина Metaratings.

«Зенит» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на одно очко. В субботу «сине-бело-голубые» сыграют на выезде против «Оренбурга».

Александр Соболев провёл за «Зенит» 12 официальных матчей. В них нападающий забил два гола и отдал один голевой пас на партнёра.