Дзюба назвал игрока РПЛ, который сильнее Роналду и Ибрагимовича

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба дал комментарий после пятничного крупного поражения от «Рубина» со счётом 0:3. Автором дубля в составе казанской команды стал Мирлинд Даку. Дзюба указал на высокий уровень игрока сборной Албании. По мнению Артёма, Даку превосходит даже Криштиану Роналду.

«Даку сегодня сильнее Ибрагимовича и Криштиану», - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

«Акрон» пока остаётся на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, хотя остальные матчи шестнадцатого тура пройдут на выходных. Следующий матч чемпионата тольяттинцы проведут в субботу, 30 ноября, - против «Оренбурга» на своём поле.