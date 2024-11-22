«Акрон» проиграл восемь из девяти матчей против клубов из первой половины таблицы РПЛ

Не задаются в текущем сезоне Российской премьер-лиги матчи тольяттинского «Акрона» против клубов с верхней половины турнирной таблицы. Вечером пятницы команда из самарской области в очередной раз проиграла «Рубину» - 0:3 в гостях в рамках 16 тура РПЛ.

Как делится Opta Sports, «Акрон» проиграл восемь из девяти матчей против команд из верхней половины таблицы в этом сезоне РПЛ. Суммарно команда Заура Тедеева пропустила аж 28 голов в этих девяти играх – это больше, чем любая другая команда.

Отметим, что в этом сезоне в рамках всех турниров «Акрон» умудрился проиграть «Рубину» в четвёртый раз.

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