Даку: «Дзюба мотивирует футболистов и всех молодых ребят своим примером»

Лучший футболист встречи «Рубин» - «Акрон» Мирлинд Даку для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Мы очень счастливы, что сегодня нам удалось одержать эту победу против очень непростого соперника, «Акрона», но и в предыдущих играх мы действовали достаточно здорово, хотя не удавалось брать три очка. Например, мы здорово играли с ЦСКА в Кубке, с «Краснодаром». И вот сегодня здорово сыграли с «Акроном» и одержали победу. Мы очень рады, что сегодня победили.

- Насколько важной историей для вас было забить? Учитывая ворот эти незабитые пенальти. Наверняка был негативный фон перед этой встречей. Сейчас отпустило?

- Вы спросили о давлении, я его не чувствую. Даже если промахиваюсь с 11-метровой отметки, просто стараюсь делать всё на максимуме, выкладываться полностью. Как такового давления я не чувствую.

- Сегодня была заочная дуэль с Артёмом Дзюбой. Можно сказать, что вы победили?

- Можно сказать, что да, эту дуэль удалось выиграть, хотя я очень и очень уважаю Артёма Дзюбу. Это невероятный футболист, считаю, что он самый лучший нападающий в России, по моему мнению. Он всегда выкладывается полностью. Может быть, есть какой-то фактор возраста, но, тем не менее, он всегда отрабатывает на все 100% и невероятным образом мотивирует футболистов и всех молодых ребят своим примером. Я желаю ему самого лучшего. Когда он играл в «Локомотиве», мы обменялись футболками, я бы хотел отметить этот факт.