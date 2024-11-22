Агент Дугласа Сантоса Тиаго Фрейтас специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал недавние слова Валерия Карпина о том, что лидер «Зенита» может быть вызван в сборную России.

«Сыграет ли Дуглас за сборную России? Думаю, в первую очередь это вопрос к главному тренеру, поэтому я не знаю», - сказал Фрейтас нашему корреспонденту.

Напомним, что этой осенью Сантос получил российский паспорт.

Ранее Карпин парой фраз оценил возможный вызов легионера в национальную команду России. В «Зените» Сантос играет уже более пяти лет, с 2019 года. За время в клубе он стал лидером и капитаном коллектива.