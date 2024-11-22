«Рубин» умудрился обыграть «Акрон» уже в четвёртый раз в сезоне

Вечером пятницы 16-й тур Российской премьер-лиги стартовал с разгрома казанским «Рубином» «Акрона» - 3:0. Как оказалось, это уже четвёртая победа «Рубина» над тольяттинским клубом в рамках текущего футбольного сезона.
Ранее «рубиновые» обыгрывали «Акрон» в Премьер-лиге в гостях (2:1) и дважды в Кубке России в группе – 4:0 дома и 1:0 в гостевой игре.
А всего в истории команды встречались между собой восемь раз, семь раз побеждал «Рубин» и лишь раз была зафиксирована ничья.
Любопытно, что команды могут встретиться ещё. Свести их при определённых раскладах может Кубок России, где «Рубин» вышел в Путь РПЛ, а «Акрон» попал в Путь регионов по итогу группового этапа.
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