Дзюба и компания: три игрока, из-за которых «Рубин» так легко разгромил «Акрон»

Оценки футболистам Заура Тедеева

«Рубин» победил на классе, даже такой эпитет можно применить к матчу в Казани. Почти ничего не показали гости, а ведь казанцы оборонялись две трети матча. Казалось бы, плодородная почва для забросов на Дзюбу и подключений Беншимола. Но ничего такого не было. Так почему же у «Акрона» получалось всё так вязко и медленно?

Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру, прошёлся по худшим персоналиям матча и выставил субъективные оценки футболистам Заура Тедеева.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «РУБИН» – «АКРОН»

АРТЁМ ДЗЮБА – 4,5. Как всегда большие ожидания от Дзюбы, через которого строятся все забросы «Акрона». Сегодня и почва была такая плодородная – в середине первого тайма «Рубин» просто закрылся у своей штрафной площади, и игра на Дзюбу стала понятной необходимостью. Но Артём не затащил.

Проиграл 11 единоборств из 13 и всего один раз смог толково подключить партнёра из глубины. Но Палиенко и тогда не забил.

БОЯН ДИМОСКИ – 4,0. Открывает дуэт неудачников, причастных к левому флангу обороны «Акрона», Боян Димоски. Справа «Рубин» просто разрывал – активный Кабутов, смещения Даку и Чумича. Все три гола пришли справа.

Боян боролся неплохо, но в концовке привёз пенальти, рукой притормозив мяч после удара Кабутова. И тем самым довершил разгром «Акрона».

ПАУЛО ВИТОР – 3,5. Мирлинд Даку стал безусловно лучшим игроком матча, а его оппонент – безусловно худшим. Заур Тедеев выдал номинацию уже на 34-й минуте, когда случилась замена Пауло Витора. И дело, конечно, не в травме.

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Просто Мирлинд Даку хозяйничал в этой зоне (правый полуфланг), сделал два гола. Форвард легко подбирал отскоки и обрабатывал передачи, обострял, забивал. Ранняя замена говорит лучше всякой статистики.