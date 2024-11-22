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Дзюба и компания: три игрока, из-за которых «Рубин» так легко разгромил «Акрон»

22 Ноября 2024 • 21:09 Комментировать (1)
Рубин
3:0
Акрон
окончен

Оценки футболистам Заура Тедеева

«Рубин» победил на классе, даже такой эпитет можно применить к матчу в Казани. Почти ничего не показали гости, а ведь казанцы оборонялись две трети матча. Казалось бы, плодородная почва для забросов на Дзюбу и подключений Беншимола. Но ничего такого не было. Так почему же у «Акрона» получалось всё так вязко и медленно?

Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру, прошёлся по худшим персоналиям матча и выставил субъективные оценки футболистам Заура Тедеева.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Рубин3:0Акрон
(1:0) Даку Мирлинд10'  
(2:0) Даку Мирлинд20'  
(3:0) Фамейе Джоэль88'  
Ставер ЕвгенийНижегородов КонстантинТесленко ЕгорГрицаенко АлексейБезруков Руслан  63'Йочич Богдан 78' (Иванов Олег ( 78') Иву УгочуквуКабутов Дмитрий  5'Чумич Никола 74' (Ходжа Велдин ( 74') Шабанхаджай Дардан 78' (Фамейе Джоэль ( 78') Даку Мирлинд 90' (Зотов Александр ( 90')
Запасные: Апшацев МаратРахмоналиев УмаралиНигматуллин АртурТахери КасраАшурматов РустамВассильев НикитаМукба ЭнриКорец Никита
Волков СергейДимоски БоянСавичев КонстантинЭсковаль РодригоПауло Витор III 34' (Бокоев Марат ( 34') Джурасович АлексаЛончар СтефанХубулов ВладимирКузьмин Максим 82' (Палиенко Максим ( 82') Данилин Кирилл 58' (Тавареш Жилсон ( 58') Дзюба Артём
Запасные: Баранок НикитаБолдырев МаксимМосквичёв ВладимирЭсанов ШерзодДмитриев АрсенийВасютин АлександрБардыбахин ВячеславТимошенко ИванЧибота Мавис
22 ноября. Стадион "Ак Барс Арена" (Казань).
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ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «РУБИН» – «АКРОН»

АРТЁМ ДЗЮБА – 4,5. Как всегда большие ожидания от Дзюбы, через которого строятся все забросы «Акрона». Сегодня и почва была такая плодородная – в середине первого тайма «Рубин» просто закрылся у своей штрафной площади, и игра на Дзюбу стала понятной необходимостью. Но Артём не затащил.

Проиграл 11 единоборств из 13 и всего один раз смог толково подключить партнёра из глубины. Но Палиенко и тогда не забил.

БОЯН ДИМОСКИ – 4,0. Открывает дуэт неудачников, причастных к левому флангу обороны «Акрона», Боян Димоски. Справа «Рубин» просто разрывал – активный Кабутов, смещения Даку и Чумича. Все три гола пришли справа.

Боян боролся неплохо, но в концовке привёз пенальти, рукой притормозив мяч после удара Кабутова. И тем самым довершил разгром «Акрона».

ПАУЛО ВИТОР – 3,5. Мирлинд Даку стал безусловно лучшим игроком матча, а его оппонент – безусловно худшим. Заур Тедеев выдал номинацию уже на 34-й минуте, когда случилась замена Пауло Витора. И дело, конечно, не в травме.

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Просто Мирлинд Даку хозяйничал в этой зоне (правый полуфланг), сделал два гола. Форвард легко подбирал отскоки и обрабатывал передачи, обострял, забивал. Ранняя замена говорит лучше всякой статистики.

Худший игрок матча
Артём Дзюба Боян Димоски Пауло Витор Другой, укажу в комментариях
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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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avedonev
22 Ноября 2024 в 21:14
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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
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