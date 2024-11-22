Камоцци дал комментарий о дерби «Спартак» - «Локомотив»

Франко Камоцци, который в своё время был советником владельца «Спартака», высказался о предстоящем дерби. В субботу «красно-белые» будут играть против «Локомотива» на своём поле в шестнадцатом туре Премьер-лиги.
«Спартак» должен выигрывать дерби, если хочет претендовать на чемпионство. Они уже проиграли «Локомотиву» - нельзя допустить этого снова. Желаю «Спартаку победить», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».
Напомним, что в первом круге «Локомотив» обыграл «Спартак» на своём поле со счётом 3:1.
Матч чемпионата России между «Спартаком» и «Локомотивом» стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.
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